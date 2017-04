ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ ಸಿಬಿ

ಕೆಕೆಆರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಚೂರಾಯಿತು. ಆರ್ ಸಿಬಿ ಸೋಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Pacers wreaked havoc as Kolkata Knight Riders bundled Royal Challengers Bangalore out for 49 in 9.1 overs and handed the latter a crushing 82-run defeat in the Indian Premier League (IPL) 2017 on Sunday (April 23).