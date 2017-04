ಗುಜರಾತಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 189 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ ಪಂಜಾಬ್

ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 188/7 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Gujarat Lions' skipper Suresh Raina won the toss and elected to bowl first against Kings XI Punjab in the league match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Sunday (April 23).