ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ, ಮಾರ್ಷ್ ಆಟವೇ ಕಾರಣ

ಹಶೀಂ ಆಮ್ಲಾ, ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

English summary

Riding over half-century from Hashim Amla and a quick-fire 34 from Axar Patel, Kings XI Punjab scored 188/7 against Gujarat Lions in the Indian Premier League (IPL) 2017 league match here on Sunday (April 23).