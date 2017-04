ಕುಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 14 ರನ್ ಜಯ

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಆರಂಭಿಕರೂ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮೊತ್ತ, ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 0:14 [IST]

Because of batting failure, Delhi Dare Devils Team losses to Mumbai Indians by 14 runs in an IPL match on April 23, 2017. Even with this Utter batting failure Kagiso Rabada (44), Kriss Morris (unbeaten 52) fight attracted the audience.