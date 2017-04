ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳೇನು?

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ 10ರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸೋಲು ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮುಂಬೈನ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 10:10 [IST]

Mumbai Indians (MI) extended their winning streak to six as they defeated Delhi Daredevils (DD) by 14 runs in an Indian Premier League (IPL) 2017 match here tonight (April 22).