ಪುಣೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 177 ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್

ರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರಿಂದ 43 ರನ್; ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೊಯ್ಸೆಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ.

English summary

Opener David Warner (43) and Middle order batman Henriques's unbeaten 55 helps Sunrisers Hyderabad to put 176 for 5 on score board against Rising Pune Supergiants on April 22, 2017.