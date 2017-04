ರಾಬಿನ್ ಅರ್ಧಶತಕ: ಕೆಕೆಆರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗರಾದ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆರಂಭಿಕ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.

English summary

Robin Uttappa's half century helps KKR to score good total against Gujarath lions in IPL match on April 21, 2017. The team scored 187 runs at the loss of 5 wickets in 20 overs.