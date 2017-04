ಆಮ್ಲಾ ಶತಕ: 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 198 ರನ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್

ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಹಾಷೀಂ ಆಮ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 21:42 [IST]

English summary

By the good batting from Opener Hashim Amla and Glenn Maxwell, Punjab posts 198 runs at the loss of 4 wickets in 20 overs in an IPL match against Mumbai Indians at Indore on April 20, 2017.