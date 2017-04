ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ರೂ ಪಂಜಾಬ್ ಸೋತಿದ್ಯಾಕೆ?: ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಕಾರಣ

ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು ಇದ್ದರೂ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 8:50 [IST]

English summary

Here is the analylis of Kings XI Punjab's debacle against Mumbai Indians and other teams in this year's IPL. Even though the batting line up is good, its bowling department has some problems. This same thing is the main reason for the defeat of Punjab, against Mumbai on April 21, 2017.