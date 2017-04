ಮುಂಬೈ vs ಪುಣೆ: ಧೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಭಜನ್ ಆಟ ನಡೆಯುವುದೇ?

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 06ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಧೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಭಜನ್, ಸ್ಮಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೂಮ್ರಾ ಆಟ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ

English summary

Rising Pune Supergiant start their IPL 2017 journey on Thursday (April 6) against Maharashtra counterparts Mumbai Indians at the MCA stadium, Pune. Here is a list of 5 likely player battles.