ಐಪಿಎಲ್ : ಮುಂಬೈ 7 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 62/3

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪುಣೆ ತಂಡ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Here's how the pitch is looking for @RPSupergiants vs @mipaltan match #IPL pic.twitter.com/IhPOh6yiQW

Play Hard, Play Fair - Spirit of Cricket at #IPL - @stevesmith49 and @ImRo45 pic.twitter.com/UwPVL8CYih

Rising Pune Supergiant (RPS) will bowl first against Mumbai Indians (MI) in the 2nd match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here tonight (April 6) at MCA Stadium.