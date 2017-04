ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ, ತಾಹೀರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾದೂ

ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಪುಣೆ ತಂಡ ತನ್ನ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ನಾಯಕರಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿತ್ತು.

English summary

Captain Steve Smith led from the front with a superb 84 not out as Rising Pune Supergiant (RPS) edged Mumbai Indians (MI) by 7 wickets in the 2nd match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here tonight (April 6).