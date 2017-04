ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು : ಪುಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮರೆತ ಆರ್ ಸಿಬಿ

ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 27ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.

Rising Pune Supergiant (RPS) scalped their second win of the tournament as they beat Royal Challengers Bangalore (RCB) by 27 runs in the match 17 of IPL 2017.