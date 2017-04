ಐಪಿಎಲ್ : ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ

ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mumbai Indians (MI) captain Rohit Sharma wins the toss and elect to field first against Gujarat Lions (GL) in the match 16 of IPL 2017.