ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅರ್ಹ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಪಡೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ.

English summary

Mumbai Indians (MI) picked up their fourth consecutive win by beating Gujarat Lions (GL) by 6 wickets in the match 16 of IPL 2017.