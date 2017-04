ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ಸ್

ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ (55) ಎರಡನೇ ಆರ್ಧಶತಕ, ಕೋರಿ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅಜೇಯ 39ರನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡ 188/6 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪ ಸುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದು ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 23:34 [IST]

Sam Billings (55) struck his second IPL half-century before Corey Anderson (39 not out) provided late fireworks as Delhi Daredevils posted a respectable 188 for six against Kings XI Punjab here today (April 15).