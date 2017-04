172ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುಜರಾತ್

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಟೈ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 171/8ಸ್ಕೋರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 22:51 [IST]

English summary

Gujarat Lions' bowler Andrew Tye claimed second hat-trick of Indian Premier League (IPL) 2017 as the home team restricted Rising Pune Supergiant to 171/8 in 20 overs here on Friday (April 14).