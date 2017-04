ಐಪಿಎಲ್: ಟೈ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ರೈನಾ 150ನೇ ಪಂದ್ಯ

ರಾಜ್ ಕೋಟ್ : ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಟೈ ಗಳಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ರೈನಾ 150ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

Friday, April 14, 2017, 23:52 [IST]

English summary

Debutant Gujarat Lions all-rounder Andrew Tye provided the second hat-trick of the day even as Rising Pune Supergiant (RPS) reached 171/8 in an Indian Premier League (IPL) 2017 match at the Saurashtra Cricket Association Stadium here on Friday (April 14).