143ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಂಬೈ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 14, 2017, 16:06 [IST]

English summary

Mumbai Indians skipper Rohit Sharma won the toss and elected to bowl against Virat Kohli-led Royal Challengers Bangalore in match 12 of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Friday (April 14).