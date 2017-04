ಆರ್ ಸಿಬಿ vs ಮುಂಬೈ : ಕೊಹ್ಲಿ, ಪೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಆಟ, ಬದ್ರಿ ಬೊಂಬಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಬದ್ರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A gritty 93-run partnership between Kieron Pollard and Krunal Pandya helped Mumbai Indians pull off a sensational 4-wicket win against Royal Challengers Bangalore in match 12 of the Indian Premier League (IPL) 2017 on Friday (April 14).