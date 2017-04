ಐಪಿಎಲ್ : ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬಿಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಂಗ್ಸ್ ‍ಎಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) skipper Gautam Gambhir won a crucial toss and elected to bowl first against Kings XI Punjab (KXIP) in match 11 of the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017, here on Thursday (April 13).