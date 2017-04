ಐಪಿಎಲ್ 10ರ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು 158/8 ಸ್ಕೋರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದು, ರನ್ ಚೇಸ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ

English summary

Mumbai Indians captain Rohit Sharma won the toss and elected to bowl against Sunrisers Hyderabad in the match 10 of the Indian Premier League (IPL) 2017, here on Wednesday (April 12).