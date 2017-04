ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ರೋಹಿತ್ ಪಡೆ 159ರನ್ ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಾಟಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡಿತು.

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) squandered a great opening start before falling apart to post 158/8 against Mumbai Indians in an Indian Premier League (IPL) 2017 match at the Wankhede Stadium here on Wednesday (April 12). MI beat SRH by 4 wickets here are the highlights.