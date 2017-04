ಐಪಿಎಲ್ 10 : ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್!

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 19:42 [IST]

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Shane Watson won the toss and opted to field first against Sunrisers Hyderabad (SRH) in the opening match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here tonight (April 5) at the Rajiv Gandhi International Stadium.