ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಆಡುವ XI ಏನಿರಬಹುದು?

ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 05ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಸೆಣೆಸಲಿದೆ.ಗಾಯಾಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆರ್ ಸಿಬಿಯ ಆಡುವ XI ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 15:45 [IST]

An injury-marred Royal Challengers Bangalore (RCB) sans skipper Virat Kohli will be locking horns with defending champions Sunrisers Hyderabad (SRH) in the opening game of IPL 2017 on Wednesday (April 5).