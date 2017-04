Highlghts: ಯುವಿ ಕ್ವಿಕ್ 50, ನೆಹ್ರಾ ಏಕೈಕ 100 ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್!

ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 35ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 0:39 [IST]

English summary

Vintage Yuvraj Singh was on view in the opening match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on April 5. Here are the highlights of the match.