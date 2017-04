ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮನೀಶ್ ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ 'ಪಾಮಿ'

ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಆಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೊಡಗಿನ ಕಲಿ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರ ಜತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಏನದು?

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 0:15 [IST]

English summary

IPL 2017: Manish Pandey talks in Kannada during match against RPS on April 26. Later commentator Pommie MBangwa picked up the lines from Manish and replied him in Kannada language and surprised all.