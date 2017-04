ಐಪಿಎಲ್ 10 : ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? ಯಾವ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ?

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 05 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ? ಯಾವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 20:25 [IST]

English summary

It is the month of April and Indian Premier League (IPL) is again set to enthrall the fans across the globe. With 3 days left, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has announced the list of broadcasters and digital streaming platforms around the world.