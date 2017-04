ವಿಡಿಯೋ: ಧೋನಿಯಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್!

ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

English summary

MS Dhoni showed some lightning fast skills with the gloves during the match against Royal Challengers Bangalore sent AB de Villiers make the long walk back to the pavilion in the match.