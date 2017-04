ಐಪಿಎಲ್ 2017: 2ನೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾದಾಟ

ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 10, 2017, 9:44 [IST]

English summary

Having notched up a morale-boosting win over Delhi Daredevils without some of their star players, Royal Challengers Bangalore face another test of character when they face Kings XI Punjab in their third IPL match here on Monday.