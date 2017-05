ಐಪಿಎಲ್ ಯಶೋಗಾಥೆ: ಅಂದು ವೇಯ್ಟರ್, ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ವೇಗಿ

ಐಪಿಎಲ್ ಅನೇಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಇರಬಹುದು, ಬಡತನದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೊಲಿಯಾ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

The Indian Premier League (IPL), in its journey of ten seasons, has witnessed several rags to riches stories.The left-arm pacer's journey from a waiter at a restaurant in Goa to becoming a pacer is an inspiration to those who want to make it big at this stage.