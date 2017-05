ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಜಯದ ಕೇಕೆ

ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯೆದುರು ಮಂಕಾದ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ಪಡೆ; ಆತಿಥೇಯರ ಎದುರು 19 ರನ್ ಗಳ ಸೋಲು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 23:44 [IST]

English summary

Kings XI Punjab defeated Kolkata Knight Riders by 19 rides in an IPL match at Mohali, on May 9th, 2017