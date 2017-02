ಐಪಿಎಲ್ : ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಅರುಣ್ ಕೋಚ್

ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋಚ್, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 17, 2017, 20:09 [IST]

English summary

Mithun Manhas and J Arun Kumar have been roped in as the assistant coach and batting coach by Kings XI Punjab respectively for the upcoming season of the Indian Premier League (IPL).