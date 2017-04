ಪೀಟರ್ಸನ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೀಸಾ ಬೇಕಂತೆ!

ಮಲ್ಲಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಧೂತಾವಾಸ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬೇಗನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

HELP ME! I applied for a multiple entry visa into India & the @HCI_London gave me a single entry. I cannot return on a single! #HELP 🙏🏼

English summary

Former England captain Kevin Pietersen has sought the help of the Indian High Commission in London for multiple entry visa to India. Pietersen, who is currently in India to do commentary for the Indian Premier League (IPL), took to the micro-blogging website Twitter to seek help as he wants to be back in India again.