ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ 'ಶ್ರೇಯಸ್ಸು' ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಾ

ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಾಗ ಮಿಶ್ರಾ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವೀರೋಚಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಂದರು.

English summary

Spendid batting by Shreyas Iyer and two breath taking boundaries in last moment by Amit Mishra helped Delhi Daredevils to win over Gujarat Lions on May 10, 2017.