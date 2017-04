ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಗೆ ಶಾಕ್, ಐಪಿಎಲ್ 10ನಿಂದ ಬ್ರಾವೊ ಔಟ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೊ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಹತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Gujarat Lions (GL) all-rounder Dwayne Bravo was on Sunday (April 23) ruled out of the ongoing edition of the Indian Premier League (IPL) due to a hamstring injury.