ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಆಘಾತ, ಆಂಡ್ರೊ ಟೈ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಔಟ್!

ಮೊದಲ ಬಾರಿ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಆಂಟ್ರೊ ಟೈ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a huge blow to Gujarat Lions, Andrew Tye has been ruled out of the Indian Premier League (IPL) 2017 after sustaining injury in his shoulder.