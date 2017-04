ಆರ್ ಸಿಬಿ V/s ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್

ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆತ ಆರ್ ಸಿಬಿ, ಗೆಲವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.

Royal challengers Bengaluru tasted its first victory in IPL 10 season by beating Delhi Daredevils in its home pitch on 8th April, 2017. Here are the highlights of the match.