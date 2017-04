ಕೊಹ್ಲಿ vs ಸ್ಮಿತ್ ಪಡೆಗಳ ಹಣಾಹಣಿ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 9:50 [IST]

English summary

Virat Kohli will be back to lead Royal Challengers Bangalore (RCB) in today's Indian Premier League (IPL) 2017 match against Rising Pune Supergiant here in M Chinnaswamy stadium, Bengaluru.