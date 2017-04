ಐಪಿಎಲ್ 2017: ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ತಂಡ ಇಂತಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ 11 ಜನರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Virat Kohli will be back to lead Royal Challengers Bangalore (RCB) in today's Indian Premier League (IPL) 2017 match against Mumbai Indians (MI) here.