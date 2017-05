ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್, ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಗಳ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

In it's course of 60 games, we have witnessed brilliant performances from the players who entertained the audiences with their individual performances and eventually helped their team's win. Here are the biggest performers from 10th edition; David Warner tops the list