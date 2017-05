ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಟ್ಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಮನ್ ಆಡುವ ಆಟ ಅದಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲಿಟ್ಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 15:03 [IST]

English summary

At a time when most of the cricketers including Sunil Gavaskar have been vocal on Virat Kohli’s continuous failure in the ongoing IPL, the Indian skipper has at least one legendary former player beside him.