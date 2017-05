'ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ'ಯಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಗಂಭೀರ್

ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ರದ್ದಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಯವಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 13:36 [IST]

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) captain Gautam Gambhir has thanked the Karnataka State Cricket Association (KSCA) after winning the IPL 2017 Eliminator against Sunrisers Hyderabad (SRH) here last night (May 17).