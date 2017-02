ಐಪಿಎಲ್ 2017: ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2017ರಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

RCB play @SunRisers in the #IPL10 season opener! Here's a look at our #PlayBold match days! pic.twitter.com/actRUc070F

April 8 (Saturday) Match 2 - Vs Delhi Daredevils (DD) - Bengaluru (M Chinnaswamy Stadium) - 8 PMApril 10(Monday) Match 3 - Vs Kings XI Punjab (KXIP) - Indore (Holkar Stadium) - 8 PMApril 14 (Friday) Match 4 - Vs Mumbai Indians (MI) - Bengaluru - 4 PM

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 18:56 [IST]

English summary

Last year's finalists Royal Challengers Bangalore (RCB) will face defending champions Sunrisers Hyderabad in the opening game of the Indian Premier League (IPL) 2017 on April 5.