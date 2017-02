ಐಪಿಎಲ್ 2017 : ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಐಪಿಎಲ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 06ರಂದು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

May 13 (Saturday) Match 14 - Vs KKR - Kolkata (Eden Gardens) - 8 PM

May 11 (Thursday) Match 13 - Vs KXIP - Mumbai - 8 PM

May 8 (Monday) Match 12 - Vs SRH - Hyderabad (Rajiv Gandhi International Stadium) - 8 PM

May 6 (Saturday) Match 11 - Vs DD - Mumbai - 8 PM

May 1 (Monday) Match 10 - Vs RCB - Mumbai - 4 PM

Story first published: Friday, February 17, 2017, 8:25 [IST]

English summary

Mumbai Indians (MI) will open their Indian Premier League (IPL) 2017 campaign against Rising Pune Supergiants (RPS) on April 6 (Thursday).