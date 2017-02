ಐಪಿಎಲ್ : ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಟೇಬಲ್

ಕೋಲ್ಕತಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17: ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2017ರಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ ಮೇ 14 ರ ತನಕ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.



ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ (IST)

April 7 (Friday) Match 1 - Vs Gujarat Lions (GL) - Rajkot (Saurashtra Cricket Association Stadium) - 8 PM

April 9 (Sunday) Match 2 - Vs Mumbai Indians (MI) - Mumbai (Wankhede Stadium) - 8 PM

April 13 (Thursday) Match 3 - Vs Kings XI Punjab (KXIP) - Kolkata (Eden Gardens) - 8 PM

April 15 (Saturday) Match 4 - Vs Sunrisers Hyderabad (SRH) - Kolkata - 4 PM

April 17 (Monday) Match 5 - Vs Delhi Daredevils (DD) - Delhi (Feroz Shah Kotla) - 4 PM

April 21 (Friday) Match 6 - Vs GL - Kolkata - 8 PM

April 23 (Sunday) Match 7 - Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) - Kolkata - 8 PM



April 26 (Wednesday) Match 8 - Vs Rising Pune Supergiants (RPS) - Pune (Maharashtra Cricket Association Stadium) - 8 PM



April 28 (Friday) Match 9 - Vs DD - Kolkata - 4 PM

April 30 (Sunday) Match 10 - Vs SRH - Hyderabad - 8 PM

May 3 (Wednesday) Match 11 - Vs RPS - Kolkata - 8 PM



May 7 (Sunday) Match 12 - Vs RCB - Bengaluru (M Chinnaswamy Stadium) - 4 PM



May 9 (Tuesday) Match 13 - Vs KXIP - Mohali (IS Bindra Stadium) - 8 PM



May 13 (Saturday) Match 14 - Vs MI - Kolkata - 8 PM

Mark your calendars Knight Riders. The VIVO @IPL 2017 schedule is here. pic.twitter.com/UIvd8bHu1D — KolkataKnightRiders (@KKRiders) February 16, 2017

(ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)