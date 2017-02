ಐಪಿಎಲ್ 2017: ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೈಂ ಟೇಬಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 16: ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ ಮೇ 14 ರ ತನಕದ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತವರು ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಹೋಮ್ ಪಿಚ್ ಫಿರೋಶಾ ಕೋಟ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ (IST)



All times in IST (GMT +5.30)April 8 (Saturday) Match 1 - Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) - Bengaluru (M Chinnaswamy Stadium) - 8 PM

April 11 (Tuesday) Match 2 - Vs Rising Pune Supergiants (RPS) - Pune (Maharashtra Cricket Association Stadium) - 8 PM

April 15 (Saturday) Match 3 - Vs Kings XI Punjab (KXIP) - Delhi (Feroz Shah Kotla) - 8 PM

April 22 (Saturday) Match 6 - Vs Mumbai Indians (MI) - Delhi - 4 PM

April 28 (Friday) Match 7 - Vs KKR - Kolkata (Eden Gardens) - 4 PM

April 30 (Sunday) Match 8 - Vs KXIP - Mohali (IS Bindra Stadium) - 4 PM

May 2 (Tuesday) Match 9 - Vs SRH - Delhi - 8 PM

May 4 (Thursday) Match 10 - Vs Gujarat Lions (GL) - Delhi - 8 PM

May 6 (Saturday) Match 11 - Vs MI - Mumbai (Wankhede Stadium) - 8 PM

May 10 (Wednesday) Match 12 - Vs GL - Kanpur (Green Park Stadium) - 8 PM

May 12 (Friday) Match 13 - Vs RPS - Delhi - 8 PM

May 14 (Sunday) Match 14 - Vs RCB - Delhi - 8 PM

