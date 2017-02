ಐಪಿಎಲ್ : ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2017ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, December 19, 2016, 15:17 [IST]

English summary

Kings XI Punjab (KXIP) will enter the Indian Premier League (IPL) 2017 Players' Auction with maximum funds among teams after all franchises announced their list of cricketers retained for next year's tournament.