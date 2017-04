ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಬದ್ರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಐಪಿಎಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) 2017ರ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್-ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಬದ್ರಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಬದ್ರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) legspinner Samuel Badree today (April 14) took the first hat-trick of the 10th edition of the Indian Premier League (IPL) here at M Chinnaswamy Stadium.