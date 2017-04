10 ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭೋತ್ಸವ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ 8 ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತವರು ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾಣಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 05ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 13:01 [IST]

As the cash-rich Indian Premier League (IPL) is all set to kick-off in its tenth edition from Wednesday (April 5), fans are also anxiously waiting for the star-studded opening ceremony of the extravaganza.